Wysyp to na ziemię w doniczce. Wrzosy będą bujnie rosły

Jak podlewać wrzosy? Pamiętaj o tych zasadach

Podlewanie wrzosów jest bardzo ważne. Należy pamiętać, aby robić to umiejętnie. Przede wszystkim używajmy wody o niskiej zawartości wapnia. Roślinę trzeba podlewać regularnie tak, aby utrzymywać w podłoże lekko wilgotne, jednak absolutnie nie dopuścić do przelania. Bardzo łatwo wtedy o to, by korzenie wrzosów zgniły.