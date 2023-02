Z tym mierzą się kobiety w siłowniach. To już plaga

Wspomina jedną sytuację. - Środek tygodnia, przedpołudnie, pusto. Trenuję, a nagle ktoś staje tuż za mną - mówi. - Próbowałam go zignorować, ale w pewnym momencie gość podszedł do mnie i powiedział, że źle wykonuję to ćwiczenie, a on mi chętnie pomoże. Po czym położył mi rękę na ramieniu. Odsunęłam się i powiedziałam, że nie chcę. Myślisz, że przestał? Zaśmiał się i zaproponował wspólne ćwiczenia albo randkę. Skomentował, że widać, że dużo ćwiczę, bo mam piękne kształty. Czułam straszny wstyd i wściekłość, i po prostu stamtąd uciekłam, przerosło mnie to. Już tam nie wróciłam.