Zaapelowała do Polaków. "Kraj spory, pomieści wszystkich"

11 listopada artystka postanowiła opublikować serię grafik o tematyce odnoszącej się do Święta Niepodległości i patriotyzmu. Jedna z nich przedstawia rozdartą na pół flagę polską - z obydwu części widać wyciągnięte ręce, z których część trzyma się mocno. Inne tylko zbliżają się do siebie i próbują się nawzajem chwycić, a jedna jest zaciśnięta w pięść.

"Kiedyś stałem z racą na rondzie Dmowskiego, teraz już tego nie czuję... Za dużo podziałów, za dużo politycznego gnoju. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale dziś nie uważam, że jest co świętować. Zadajmy sobie pytanie, czy gdyby móc cofnąć czas i pokazać wszystkim gloryfikowanym bohaterom, takim jak Piłsudski, jak wygląda Polska w 2023 roku, to czy wtedy równie dumnie by chwycili za szablę i walczyli, wiedząc, jak to będzie wyglądać za x lat..." - zastanawiał się z kolei kolejny internauta.