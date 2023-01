Zabił 10-letnią córkę i wyskoczył z okna. Nieoficjalnie: to uczestnik "Kuchennych rewolucji"

Tragicznym wydarzeniem wstrząśnięci są także sąsiedzi Aleksandra M. - W piątek widziałem sąsiada z Igą, podwoził ją do szkoły, to było ich oczko w głowie ta Igunia. To był normalny facet, opiekował się matką, która poważnie choruje na cukrzycę. Nie mogę w to uwierzyć... - komentowali w rozmowie z "Faktem".