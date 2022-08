Zachowanie staruszka poruszyło internautów. "Aż chce się płakać"

Chyba każdy rodzic wie, że usypanie noworodka to nie zawsze łatwy proces. Czasami trwa to nawet kilkadziesiąt minut. Są na to różne sposoby - można bujać na rękach, odtwarzać lub śpiewać kołysanki albo kołysać w wózku. Często na wagę złota jest pomoc ze strony najbliższych. Taką otrzymała pewna młoda mama. To, co zrobił jej dziadek, chwyta za serce.