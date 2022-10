Zaciągnęła partnera na terapię. Po kilku spotkaniach podjął decyzję

Tak. Pracowałem z parą: on wyraźnie z ASPD, ona cierpiąca z powodu jego destrukcyjnych i przemocowych zachowań. Ale go kochała i chciała ratować związek. Udało jej się w końcu zaciągnąć go na tę terapię, jednak on na sesjach zachowywał się tak, jakby uczestniczył w nich za karę. Po kilku spotkaniach powiedział, że ta terapia nie ma sensu, bo on nie ma sobie nic do zarzucenia, a to ona jest zjeb…na. Nie było sposobu, żeby skłonić go do autorefleksji, ponieważ uważał, że wszystko robił ok, a to jego partnerka "powinna się leczyć".