Zadbaj o siebie nie tylko w Dzień Kobiet. Pomogą ci w tym hitowe produkty i zabiegi

Na drodze zadbania o swoje ciało powinno się zacząć od wewnątrz. Dobre żywienie jest oczywiście odstawą, jednak nie ma nic złego w dodatkowym wspomaganiu się suplementami diety. Marka Medilage przychodzi z odmładzającymi kapsułkami, które zawierają w sobie dwa ekstrakty z alg. Hamują one m.in. działanie wolnych rodników na komórki, co oznacza spowolnienie procesu starzenia .

Nie od dziś wiadomo, że kolagen jest receptą na jędrną i elastyczną skórę oraz spłycenie zmarszczek czy opóźnienie ich powstawania . Marka Reme stworzyła kolagenową formułę piękna, która oprócz tego składnika zawiera także witaminy A i C, a także biotynę, cynk oraz seleń – wpływające na zdrowy wygląd włosów i paznokci. Produkt występuje w formie proszku, a do wyboru są trzy smaki.

Szczoteczka soniczna do twarzy, Foreo, ok 1300 zł

Kolejny krok w pielęgnacji twarzy? Może być nim nałożenie maseczki. Jeśli masz wrażenie, że twoja cera jest poszarzała i pozbawiona blasku, to maska w płachcie marki FaceBoom będzie rozwiązaniem. Rozświetla twarz za pomocą składników pochodzenia naturalnego oraz błyszczących drobinek , a przy okazji pięknie pachnie. Dla jeszcze lepszych efektów można ją włożyć do lodówki na kilka minut przed użyciem. Wtedy zminimalizuje także wszelką opuchliznę.

Nałożenie kremu to kolejny krok w kompleksowej pielęgnacji twarzy. Marka Caudalie zawarła w swoim produkcie enzym TET, o którym mówi, że ma odwracać proces starzenia się skóry . Dobrane do niego składniki aktywne m.in. zapobiegają powstawaniu zmarszczek, blokują wolne rodniki, napinają skórę i rozjaśniają przebarwienia.

Serum wzmacniające do paznokci, Biotebal, ok. 20 zł

Jeśli jeszcze nie próbowałaś saunowania, to musisz koniecznie to zmienić. Wizyty w saunie wpływają na poprawę stanu naszego zdrowia, kondycji skóry oraz ogólne rozluźnienie ciała. Konkrety? Sauna pomaga w walce z chorobami układu oddechowego, krążeniowego i odpornościowego. Wraz z potem wydzielane są toksyny, zatem jest to idealne rozwiązanie dla osób zmagających się z trądzikiem. Wizyta w saunie wycisza ciało i umysł. To sposób na maksymalny relaks.