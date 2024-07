Działa na jelita lepiej niż siemię lniane. Brzuch stanie się płaski

Siemię lniane to jeden z najpopularniejszych i zarazem najzdrowszych zielarskich środków leczniczych. Kupisz je w każdym markecie i sklepie, a opakowanie kosztuje nie więcej niż 5 złotych.

Nasiona lnu zwyczajnego są wykorzystywane w ziołolecznictwie i leczeniu dolegliwości żołądkowych. Wystarczy dodać je do wody czy jogurtu, aby pozbyć się bólu brzucha czy wzdęć. Mało kto wie, że na polach w całej Polsce rośnie roślina, która wykazuje jeszcze silniejsze działanie.

Babka płesznik to gatunek rośliny jednorocznej z rodziny babowatych. Osiąga do 40 cm wysokości. Spotkasz ją na polach, łąkach czy przy osiedlowych trawnikach. Można też kupić ją w sklepach zielarskich czy aptekach.

W niewielkich, jajowatych nasionach skrywa się wiele cennych substancji odżywczych, takich jak kwas linolowy, witamina C, wapń, magnez, potas i fosfor. Ze względu na wysoką wartość błonnika nasiona babki płesznik są polecane osobom cierpiącym na zaparcia, biegunki, zespół jelita drażliwego czy hemoroidy. Nasiona rośliny dostarczą też dużą ilość błonnika pokarmowego.

To tylko jedna z zalet babki płesznik. Kwas linolowy zawarty w nasionach dostarcza organizmowi kwasów omega-6, które wspierają prawidłową pracę układu odpornościowego i nerwowego, a związki fenolowe chronią przed nadmierną ilością wolnych rodników w organizmie. Z tego powodu nasiona uważne są za suplement diety.

Babka płesznik to prawdziwy sprzymierzeniec w procesie odchudzania. Już jedna łyżka nasion zniweluje wzdęcia, a także zapewni uczucie sytości na długie godziny. Osoby cierpiące na cukrzycę czy insulinooporność również na niej skorzystają, bowiem roślina pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi.

Jak włączyć roślinę do swojej codziennej diety? Łyżkę sproszkowanych nasion należy zalać wrzącą wodą i poczekać 10-15 minut. Kiedy napar ostygnie, można go wypić. Można też dodać je bezpośrednio do jogurtu czy koktajlu. Pamiętaj jednak, aby odczekać kwadrans przed spożyciem, aby nasiona mogły się zmiękczyć.