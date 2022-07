Założyła niepozorny garnitur. Kiedy zdjęła go na scenie, wprawiła wszystkich w zdumienie

Na Instagramie celebrytki pojawiło się krótkie nagranie, na którym można dokładniej zobaczyć, z czego wykonany jest ten komplet. Okazuje się, że mieniące się drobinki to nic innego, jak cekiny, którymi wyszywany jest cały kombinezon. Góra kreacji posiada dość głęboki dekolt oraz poduszki w ramionach, które również przyczyniają się do tego, że całość nabrała niepowtarzalnego charakteru. Trzeba przyznać, że taka kreacja to strzał w dziesiątkę, jeśli mówimy tu o stylizacjach scenicznych.