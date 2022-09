Zapytał księdza o śmierć dziecka. Internauci reagują na słowa duchownego

Ksiądz Sebastian Picur to chyba najpopularniejszy duchowny w polskim internecie. Jego profil na TikToku obserwuje już ponad pół miliona widzów, którzy nie boją się zadawać trudnych pytań. Jedno z nich dotyczyło przedwczesnej śmierci dziecka. Co do powiedzenia na ten temat ma tiktoker w koloratce?