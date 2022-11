Pieniądze to nie wszystko. "Zabawki i drogie stroje miały być rekompensatą"

- Dostaje to, o czym zamarzy, ale nie od ręki. Swoją postawą powinna na coś zasłużyć, zapracować, np. ocenami w szkole. Nigdy to nie wygląda tak, jak u mojej matki: "Jak chcesz, to masz". To nie jest tak, że odmawiam, ale trzeba znaleźć równowagę. Może i czasem przesadzam w drugą stronę, ale nie chcę, by w przyszłości córka była tak niezaradna życiowo, jak moje rodzeństwo - podsumowuje.