Rzeżucha należy do rodziny roślin kapustowatych. Z łatwością można zasadzić ją w domu. Potrzebne są do tego tylko nasiona rzeżuchy, które w okresie wielkanocnym można dostać nawet w przydomowym markecie oraz wata albo płatki kosmetyczne.

Chociaż rzeżucha kojarzy się z Wielkanocą, można hodować ją i jeść przez cały rok. To roślina, która jest bogata w cenne witaminy (m.in. witaminę A, B, C, E) i minerały. Stanowi doskonały dodatek do sałatek, surówek czy kanapek. Wyróżnia się specyficznym, lekko pikantnym smakiem, zbliżonym do szczypioru.