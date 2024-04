Zasadź w ogrodzie, a kuna nawet się nie zbliży. Genialny patent

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | were

Kuna wkrada się do ogrodu.

Kuna to zmora każdego doświadczonego ogrodnika. Ten niewielki drapieżnik jest w stanie wyrządzić wiele szkód w ogrodzie. Jak uchronić się przed wizytą niechcianego lokatora? Zasadź w ogrodzie pewną roślinę, a kuna nawet się nie zbliży.

Kuna to drapieżnik z rodziny łasicowatych. Zamieszkuje teren całej Europy, gdzie uznawana jest za szkodnika. Nie bez powodu. Kuny włamują się do domów, aut czy ogrodów. To zmora każdego ogrodnika. Jak odstraszyć kunę z ogrodu? Poznaj kilka sprawdzonych sposobów.

Kuna, jeden z największych szkodników ogrodowych.

W Polsce występują dwa gatunki kuny — domowa i leśna. Jeszcze do niedawna kuny zamieszkiwały głównie tereny leśne, jednak w ostatnich latach coraz częściej pojawia się w miastach. Dorosły osobnik nie przekracza 50 cm długości. Waży od 1 do 1,5 kg. Przypomina coś pomiędzy lisem a fretką.

Na pierwszy rzut oka wygląda przyjaźnie, jednak to tylko pozory. Kuny to prawdziwe drapieżniki. Żywią się gryzoniami, ptakami, jajami, żabami i owocami. W okresie jesienno-zimowym szukają schronienia. W tym celu włamują się do domów i aut. Obecność kuny nie zwiastuje nic dobrego, bowiem kuna przegryza kable, dotkliwie je niszcząc.

W sezonie wiosenno-letnim włamują się do ogrodów. Szukają w nich owoców, które stanowią podstawę ich pożywienia. Niszczą przy tym plony i pozostawiają po sobie odchody. Nierzadko atakują inne zwierzęta, takie jak psy czy koty.

Jak pozbyć się kuny z ogrodu?

Choć kuna uznawana jest za szkodnika, stanowi ważną część ekosystemu. Zwierzę jest objęte ochroną, dlatego też nie można go truć czy krzywdzić. To nieetyczne, niehumanitarne, ale i nielegalne. Zabicie kuny wiąże się z wysoką karą. Jedynym rozwiązaniem jest odstraszenie drapieżnika.

Jak odstraszyć kunę? Łasicowate są bardzo wrażliwe na zapachy. Niektóre aromaty je przyciągają, a inne wręcz odstraszają. Jeśli chcesz pozbyć się kuny z ogrodu, zasadź w nim lawendę, oregano lub rozmaryn. Szkodniki nie zniosą tego zapachu i szybko wyniosą się z ogrodu.

Jeśli trafisz na wyjątkowo wytrzymałą kunę, przygotuj domowy spray z trzech prostych składników. Potrzebujesz olejku lawendowego, mocnej, zaparzonej kawy i łyżeczki pieprzu. Przygotuj butelkę z atomizerem i wlej do niej 100 ml wody. Dodaj 30 kropel oleju eterycznego, kilka łyżek mocnej kawy i łyżeczkę pieprzu. Zmieszaj ze sobą wszystkie składniki. Tak przygotowany spray jest gotowy do użycia. Spryskaj nim ogrodzenie. Zabieg powtarzaj raz na trzy dni, a zapomnisz o kunach w ogrodzie.

