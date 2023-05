Zaszła w ciążę z "chłopakiem do wzięcia". Jest zaniepokojona

Aldona to przyszła żona jednego z najpopularniejszych bohaterów programu "Chłopaki do wzięcia". Stefan od początku nie ukrywał, że zależało mu na znalezieniu miłości i tak właśnie się stało. Okazuje się jednak, że jego siostra oraz ukochana nie za bardzo przypadły sobie do gustu. Konsekwencje ich konfliktu mogą być poważne.