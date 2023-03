Zatańczyli do utworu z "Piratów z Karaibów". Nagranie podbija sieć

Studniówki przysparzają wielu emocji nie tylko samym uczniom i ich nauczycielom, ale także internautom. W tym roku w mediach społecznościowych zostały udostępnione już nagrania m.in. dyrektorki jednego z liceów, która odtworzyła taniec tytułowej bohaterki serialu "Wednesday" czy księdza, który po studniówce skończył z nogą w gipsie. To jednak nie koniec, bo do sieci trafił kolejny filmik. Tym razem to nagranie walca do utworu z filmu.