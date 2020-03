Zazdrość i zawiść w pracy. Jak sobie radzić z trudnymi emocjami?

Często zdarza się, że osobom pracującym w jednym zespole bardzo trudno się dogadać, co rodzi w przyszłości szereg problemów i napiętą atmosferę. Dlaczego tak się dzieje? Może to wynikać z wielu z czynników.

Zdaniem naukowców do takich przykrych sytuacji może dochodzić z powodu większych kompleksów u kobiet niż u mężczyzn. Niestety kobiety są wychowywane w tzw. kulcie perfekcjonizmu , gdzie muszą wyglądać zawsze świetnie oraz muszą być najlepsze we wszystkim. Podobne wymagania wywierają presję, która dodatkowo obniża kobiecą samoocenę .

Jak sobie radzić z zazdrością i zawiścią?

Zazdrość i zawiść to bardzo problematyczne emocje, z którymi początkowo trudno walczyć. Przede wszystkim należy się zmierzyć z negatywnymi odczuciami po to, aby zrównoważyć własne umiejętności społeczne. Często psycholodzy namawiają osoby z niską samooceną do tego, żeby wypisywały na kartkach pozytywne rzeczy na swój temat – dzięki temu krok po kroku ich myślenie zaczyna się zmieniać. Choć to żmudny proces do samoakceptacji, to jednak włożony wysiłek i determinacja się opłacają.