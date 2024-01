Zdążyć przed walentynkami. Kto się wkrótce zakocha?

Wodnik chce być szczęśliwy – osiągnie to we dwoje

Dla Wodnika nie zawsze miłość jest priorytetem – jest tyle innych rzeczy do spróbowania, przeżycia i ogarnięcia. Nic dziwnego, że często świadomie wybiera samotność, żeby nie rozpraszać się sprawami uczuciowymi. Szkoda, bo Wodnik to lojalny i wierny partner, który po prostu nie powinien się marnować. Na szczęście teraz i on ma szansę się przekonać, co to znaczy prawdziwa miłość. Już niedługo pozna kogoś wyjątkowego, przy kim jego serce zabije mocniej. Wtedy nic nie będzie ważniejsze od kolejnych chwil spędzanych we dwoje, pełnych pasji i głębokich spojrzeń w oczy.