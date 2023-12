Zdecydowali się na separację. Prawniczka mówi o ryzyku

- Kłóciliśmy się prawie codziennie. W pewnym momencie na jaw wyszła jednorazowa przygoda męża, do której doszło zaraz po stracie przez niego pracy. Świat mi się zawalił, ale jeszcze bardziej przeżywałam to, że miałabym się rozwieść. Mamy ośmioletniego syna. Jak on zareaguje? Jak zareagują nasi rodzice? Co z budowanym przez kilkanaście lat życiem? Chciałam zawalczyć - wspomina.