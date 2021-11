Zdjęcia posiniaczonej księżnej Kate obiegły internet. Pałac nic nie wiedział

Zdjęcie księżnej były na tyle sugestywne, że wielu fanów potraktowało je jako swoisty coming out. Szybko pojawiły się głosy, że Kate Middleton faktycznie jest ofiarą przemocy domowej. To oczywiście nieprawda (przynajmniej zgodnie z tym, co wiemy na temat życia arystokratki). Jak donosi "Daily Mail", kampania autorstwa Palombo ukazała się w sieci i na ulicach miast bez zgody księżnej.