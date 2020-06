Żel do brwi. Dlaczego warto go używać? Poznaj sekret okiełznanych włosków

Przy codziennym makijażu warto dołączyć żel do brwi. Dzięki niemu zapewnisz sobie doskonały wygląd oprawy oczu bez nadmiernej ingerencji. Coraz częściej w najnowszych trendach w makijażu wspomina się o zadbanych brwiach, bo w końcu stanowią piękną wizytówkę każdej kobiety. Czy kiedykolwiek korzystałaś z żelu do brwi?

Żel do brwi to jeden z kosmetyków doskonałych. Jest coraz popularniejszy, a to wszystko zawdzięcza swojej konsystencji oraz końcowemu efektowi. Pozostawia włoski ujarzmione, dodatkowo podkreślone i nabłyszczone. Jeśli masz ciemne z natury brwi, żel będzie wystarczającym kosmetykiem. Czego chcieć więcej?

Żel do brwi – dlaczego warto go używać?

W drogeriach i sklepach kosmetycznych znajdziesz wiele wariantów żelu do brwi. Możesz odnaleźć wersje transparentne, ale także kolorowe. Choć ich odcień nie jest zbyt intensywny, stanowią niezwykły hit kosmetyczny. W końcu zapewniają naturalny i subtelny efekt po pomalowaniu. Żel do brwi zapewni wiele ważnych korzyści:

- dzięki wersji transparentnej nadasz brwiom piękny kształt, a delikatne rozczesanie zapewni utrwalenie;

- kolorowy żel do brwi utrwali kształt oraz nada intensywny odcień pomiędzy włoskami;

- w swoim składzie zawiera wiele składników odżywczych, dlatego wzmocni i odżywi delikatne włoski.

Żel do brwi – jak go używać?

Możesz sięgać po żel do brwi codzienne albo na większe wyjścia. Wszystko zależy od twoich preferencji, ale jego stosowanie jest tak banalne, że zaczniesz z niego korzystać regularnie. Wskazówki dotyczące używania żelu do brwi:

1. Nakładaj go wyłącznie wtedy, gdy już wykonałaś makijaż, ale nie będziesz już pudrować okolicy czoła i łuków brwiowych.

2. Nim sięgniesz po żel do brwi, dobrze przeczesz czystą szczoteczką włoski, aby nadać im pożądany kształt. Następnie nakładaj żel w sposób podobny jak tusz do rzęs – pokrywaj włoski żelem zgodnie z kierunkiem ich wzrostu.

3. Pamiętaj, że żel nie wysycha szybko, więc możesz bez problemu nałożyć poprawki.

4. Nie nakładaj żelu do brwi zbyt wiele, ponieważ osiągniesz nienaturalny efekt, a brwi zostaną za mocno oblepione kosmetykiem.

Żel do brwi – jaki wybrać?

Jeśli zastanawiasz się nad tym, jaki żel do brwi wybrać, najlepiej kieruj się sprawdzaniem składu. Wybieraj szczególnie te produkty, które posiadają cenne odżywcze składniki. Jeżeli zależy ci na jedynie ujarzmieniu włosków, wybierz bezbarwny żel do brwi. W przypadku, gdy chcesz wyraźniej podkreślić brwi, dobierz kolor żelu dopasowany do oprawy oczu.

