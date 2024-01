Zemsta czy zadośćuczynienie? Pogodynka wspierająca WOŚP znów w TVP

Patrycja Kasperczak nie ukrywa satysfakcji z takiego obrotu zdarzeń. – To był bardzo długo wyczekiwany przeze mnie powrót. Dodatkowo bardzo miłe jest to, że stało się to trzy lata później, w dniu finału WOŚP, więc ten czas zamknął się taką piękną klamrą – przyznaje w rozmowie z "Faktem".