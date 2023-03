Zginęła na oczach fanów. Morderca zobaczył ją w "The Voice"

Złoty głos Christina Grimmie. Program otworzył jej drzwi do sławy

Skok popularności sprawił, że początkująca wokalistka w 2011 roku wydała pierwszy minialbum. Zaledwie dwa lata później Grimmie wypuściła oficjalny debiut, jakim był krążek "With Love". Wkrótce po tym Christina trafiła do szóstej amerykańskiej edycji "The Voice". Grimmie pokonała wielu uczestników i dotarła do finału show.