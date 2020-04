Żłobki i przedszkola otwarte od 6 maja. "Zrobimy wszystko, tylko jeszcze nie wiemy co"

Premier Mateusz Morawiecki na jednej z ostatnich konferencji prasowych ogłosił, że żłobki i przedszkola zostaną otwarte od 6 maja. Placówki muszą spełnić wymogi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Problem w tym, że sami do końca nie wiedzą jakie.

Rząd ogłosił kolejny etap "odmrażania" gospodarki. Tym razem mają zostać otwarte żłobki i przedszkola. Otwierając te placówki, organ prowadzący powinien zastosować się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Żłobki i przedszkola otwarte od 6 maja Właściciele żłobków i przedszkoli zapewniają, że wprowadzą wszelkie narzucone im standardy. "Zrobimy wszystko, byle wrócić do pracy i do dzieci" – deklarowała jedna z właścicielek warszawskiego żłobka. Problem w tym, że jeszcze nie do końca wiadomo, jakie standardy trzeba będzie spełnić.

Na stronie Ministerstwa pojawiła się długa lista nowych zobowiązań. Rozmawialiśmy z jedną właścicielek łódzkiego żłobka "Jaś i Małgosia". – Sprawdziłam tę listę, ale my wszelkie te standardy spełnialiśmy już wcześniej – zapewnia. – To, co teraz musimy zrobić, to zaopatrzyć się w większą liczbę pojemników z płynem dezynfekującym. Przedszkolanki będą częściej też odkażać zabawki, ale gdy dzieci bawią się na dywanie, ciężko to zrobić po każdym użyciu – mówi.

Właścicielka ośrodka nie rozumie również, jak do końca ma odbywać się "przekazywanie" podopiecznych. – Jeśli będą dostępne płyny, to nie wiem, dlaczego rodzic nie mógłby wejść do szatni. Oczywiście zamierzamy ograniczyć liczbę osób tam przebywających. Jeden rodzic plus jedno dziecko – dywaguje.

Kobieta informuje nas również, że próbowała w tej sprawie skontaktować się z Inspektoratem Sanitarnym. – Dzwoniłam od razu po ogłoszeniu tej informacji, jednak nie dostałam żadnych szczegółowych wytycznych – twierdzi.

Niepewność rodziców Ilona Raczyńska zaraz po konferencji odebrała telefon od pani z przedszkola z pytaniem, czy 6 maja przeprowadzimy dziecko. – Choć mały tęskni za przedszkolem, to na razie odpuścimy, ale spytałam, na jakich zasadach będą działać. Pani powiedziała, że rodzice nie będą mieli wstępu do placówki. Dziecko przy drzwiach będzie odbierać zabezpieczony pracownik i później pomoże się przebrać, jeśli będzie taka potrzeba – relacjonuje.

Podobnie sytuacja ma się w innych punktach. W mediach społecznościowych pojawiają się wpisy z pytaniem, czy rodzice zdecydują się oddać dziecko pod opiekę. Na wiele pytań nie ma jeszcze odpowiedzi, ale większość rodziców jest negatywnie nastawiona do takiego rozwiązania.

