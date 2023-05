Zmarła pół roku temu. Pokazano jej okradziony grób

To ona w latach 70. była prawdziwą prekursorką mody punk. Jej oryginalne, buntownicze projekty cieszyły się ogromną popularnością zarówno wśród młodszych, jak i starszych klientów. Niestety 29 grudnia 2022 r. w oficjalnym komunikacie poinformowano o śmierci Vivienne Westwood. Kobieta zmarła w swoim domu na południu Londynu. Kilka miesięcy temu ktoś okradł jej grób.

Vivienne Westwood nigdy nie przeszła na emeryturę. Mimo że w dniu śmierci miała 81 lat, do samego końca była aktywna zawodowo. Od samego początku wiedziała, jak wywołać spore zamieszanie wokół swoich projektów.

Vivienne Westwood ostatnie lata swojego życia spędziła w Londynie, jednak nie każdy wie, że projektantka urodziła się w niewielkiej miejscowości Derbyshire. Miejsce to było zawsze bliskie jej sercu. Właśnie dlatego rodzina artystki postanowiła pochować ją właśnie na tamtejszym cmentarzu.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl