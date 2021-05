Żona Borysa Szyca o jego walce z nałogiem. Wyjawiła pewien sekret

Pomocną dłoń wyciągnęła do niego Justyna Nagłowska, która okazała się miłością życia aktora. Szyc przez wiele lat szukał odpowiedniej kobiety. To właśnie Nagłowska wspomogła go w jego walce z trudną chorobą, a także nie zostawiła go, gdy miał upadki. W końcu wzięli ślub i doczekali się małego Henryka. Także Sonia Szyc oraz dwie córki Nagłowskiej z poprzedniego związku zmotywowały aktora do walki.