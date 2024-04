Zaszalała ze strojem. Nie wiadomo, na co patrzeć

Spodnie w stylu Julii Wieniawy zapraszają nas do undergroundu i próbują przekonać do stylu ulicy u schyłku lat 90. To model dawniej przypisywany szemranym środowiskom i przedstawicielom muzyki rap. Sam fason zjeżdżający z bioder, a krokiem sięgający niemalże kolan, lata temu królował w nowojorskiej dzielnicy Bronx i Harlem. Kto by pomyślał, że dekady później trafi w ręce trendsetterek, które wieńczą look markową torebką na kilka tysięcy złotych.