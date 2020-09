Zuzanna Wiewiórka ostro o LGBT+. Prawicowa aktywistka nie przebiera w słowach

Zuzanna Wiewiórka na jednym z antyaborcyjnych protestów wystąpiła ze swoim przemówieniem, w którym ostro skrytykowała osoby LGBT+. 25-letnia wolontariuszka Fundacji Pro – Prawo do życia odniosła się także do gdańskiej inicjatywy "ZdrovveLove", mającej na celu edukację zdrowotną w zakresie zdrowia prokreacyjnego finansowana w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym oraz Programu Wsparcia Prokreacji dla mieszkańców Gdańska.

Zuzanna Wiewiórka krytykuje działania osób LGBT+

Zuzanna Wiewiórka znalazła w sieci post nastolatki rozważającej usunięcie ciąży i zaczęła ją namawiać do urodzenia dziecka. Gdy dziewczyna odmówiła, Wiewiórka skontaktowała się z jej partnerem, który nawet nie wiedział o ciąży. Działaczka poinformowała też rodziców 17-latki. Dziewczyna miała zostać przez nich poniekąd zmuszona do donoszenia ciąży. To między innymi za to 25-letnia Zuzanna Wiewiórka ministra sprawiedliwości dostała medal za "odwagę, determinację i przestrzeganie prawa".