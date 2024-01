Związała się z młodszym o 10 lat. Ludzie zgotowali jej koszmar

– Kiedy zaczęliśmy się spotykać, to było piekło – wspomina. – Dawno nie słyszałam tylu wrednych tekstów. Pytali mnie, czy znalazłam sobie chłopca do zabawy, czy uczę go do matury, czy mam kryzys wielu średniego. No i mnóstwo wulgarnych uwag. Jego matka była bardzo negatywnie nastawiona do naszej relacji, dopiero po kilku latach się do mnie przekonała. Mnie ta nagonka ludzi podłamywała, ale Wojtek ciągle mówił, że powinnam to olać, bo to nasze życie.