Zwieger - Nowoczesne rozwiązania w kuchni

Taniej, łatwiej… i bez podgrzewania?

Czy kiedykolwiek spotkała Cię sytuacja, w której martwisz się o stan, w jakim zastaniesz swoją kuchnię, bo Twoje dziecko musi samodzielnie odgrzać sobie posiłek? Albo chcesz przygotować się wcześniej do przyjęcia gości, ale jednocześnie nie spędzać później mnóstwa czasu odgrzewając dania? A może po prostu lubisz potrawy wolno gotowane, a w Twojej kuchni nie ma miejsca na kolejne małe AGD? Jeśli, na któreś z tych pytań padła twierdząca odpowiedź, to ThermoPot marki Zwieger jest właśnie dla Ciebie. Nowatorski system konstrukcyjny oraz zaimplementowana izolacja próżniowa - na podobieństwo tej w termosie - czynią z tego garnka innowacyjne naczynie, które pozwala zaoszczędzić czas i przede wszystkim energię. Po osiągnięciu pożądanej temperatury możesz kontynuować gotowanie na najmniejszej mocy kuchenki, bo garnek nie oddaje ciepła tak jak tradycyjny, a po przygotowaniu potrawy cieszyć się ciepłym posiłkiem nawet do 6 godzin po zdjęciu z palnika! W efekcie do tej samej czynności możesz zużyć nawet 50% mniej energii w porównaniu do typowych garnków.