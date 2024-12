Seks po menopauzie. "Zmienia się percepcja przyjemności"

Aleksandra Lewandowska, dziennikarka Wirtualnej Polski: Zacznijmy od podstawowego pytania - jak menopauza wpływa na życie seksualne kobiet?

Anna Zawiślak, seksuolożka: Menopauza to naturalny proces w życiu każdej kobiety, który wiąże się z zakończeniem cyklu miesiączkowego i zmianami hormonalnymi, głównie spadkiem poziomu estrogenów. Wpływa to więc na wiele aspektów zdrowia, w tym na życie seksualne.

Dla wielu kobiet może to oznaczać różne zmiany - zarówno fizyczne, jak i emocjonalne. Najczęstsze dolegliwości to suchość pochwy, obniżona elastyczność tkanek narządu rodnego, a także zmiany w libido. Warto zaznaczyć, że nie każda kobieta doświadcza tych zmian w równym stopniu, a sama menopauza może przebiegać w sposób łagodny bądź bardziej intensywny.

A jak te zmiany mogą wpłynąć na przyjemność z seksu?

Zmniejszenie poziomu estrogenów wpływa na nawilżenie pochwy, co może powodować uczucie suchości i dyskomfort podczas stosunku. Niekiedy pojawiają się również problemy z napięciem mięśniowym w obrębie miednicy, co utrudnia osiąganie orgazmu.

Ponadto, zmienia się także percepcja przyjemności - może być trudniej uzyskać satysfakcję seksualną, co wynika zarówno z czynników fizycznych, jak i psychicznych. Warto jednak podkreślić, że menopauza nie musi oznaczać końca życia seksualnego. Dzięki odpowiednim środkom, takim jak lubrykanty, terapia hormonalna czy inne formy leczenia, wiele kobiet może cieszyć się satysfakcjonującym seksem po menopauzie.

Czyli menopauza nie oznacza spadku libido?

Nie jest to reguła. Libido może się zmniejszyć, ale nie u każdej kobiety. U części pań menopauza nie wiąże się z żadnym spadkiem libido, a wręcz przeciwnie - może to być czas, kiedy kobieta zaczyna odkrywać siebie na nowo, ma więcej czasu na intymność z partnerem, a także poczucie wolności, jakie daje brak miesiączki. Pamiętajmy, że na libido wpływają również inne czynniki - stres, stan zdrowia, relacje z partnerem czy jakość życia emocjonalnego. Dlatego u niektórych kobiet zmiany hormonalne mogą wywołać tylko chwilowy spadek pożądania, który z czasem może się ustabilizować.

Wspomniała pani o braku miesiączki i "poczuciu wolności". Czy jej brak zawsze ma pozytywny wpływ na życie seksualne?

W rzeczywistości brak miesiączki może mieć różny wpływ na życie seksualne, w zależności od indywidualnych doświadczeń każdej kobiety. Dla niektórych kobiet zakończenie menstruacji wiąże się z właśnie poczuciem ulgi i większej wolności. Nie muszą martwić się o cykl, środki higieniczne czy ból menstruacyjny. Zmiany te mogą sprzyjać większej satysfakcji z seksu, bo kobieta czuje się mniej skrępowana i bardziej komfortowo w swojej cielesności.

Jednak brak miesiączki to tylko jeden z elementów, który wpływa na życie seksualne w okresie menopauzy. Równocześnie dochodzi do wielu zmian hormonalnych. Odpowiedź na to pytanie nie może być więc jednoznaczna.

Można podjąć jakieś kroki, aby poprawić jakość życia seksualnego po menopauzie?

Istnieje wiele sposobów na poprawę życia seksualnego po menopauzie. Warto zacząć od konsultacji z lekarzem, który pomoże w doborze odpowiednich terapii. Można rozważyć stosowanie preparatów nawilżających, zarówno w postaci żeli, jak i kremów, które pomagają w walce z suchością pochwy. W niektórych przypadkach kobieta może skorzystać z terapii hormonalnej lub preparatów zawierających estrogeny, które poprawiają kondycję tkanek intymnych i nawilżenie.

Warto także zadbać o aktywność fizyczną, ponieważ ćwiczenia wzmacniają mięśnie miednicy, co ma wpływ na jakość odczuwania przyjemności seksualnej. Regularne rozmowy z partnerem, otwarte podejście do potrzeb i pragnień w relacji również mogą poprawić jakość życia seksualnego.

Partner odgrywa w tym procesie ważną rolę?

Współpraca i wsparcie partnera są niezwykle istotne. Wiele kobiet obawia się poruszać temat zmian seksualnych związanych z menopauzą, ponieważ boją się, że partner nie zrozumie tych trudności. Tymczasem otwarta komunikacja jest fundamentem zdrowego życia seksualnego. Partner powinien wykazywać empatię, cierpliwość i gotowość do poszukiwania rozwiązań, które będą komfortowe dla obojga. Może to oznaczać np. zmiany w technikach seksualnych, wykorzystywanie lubrykantów, częstsze okazywanie czułości czy gotowość do eksperymentowania z nowymi formami intymności.

Wiele kobiet w okresie menopauzy mówi o problemach z psychiką. Jej rola jest również ważna?

Powiedziałabym, że kluczowa. Zmiany hormonalne, które zachodzą w czasie menopauzy, mogą prowadzić do wahań nastrojów, lęków, a także poczucia starzenia się. To może wpłynąć na postrzeganie siebie i własnej atrakcyjności, co z kolei odbija się na życiu seksualnym. Kobiety, które mają trudności z akceptacją tych zmian, mogą doświadczać obniżenia pewności siebie, co wpływa na ich libido. Ważne jest, aby w tym czasie nie zaniedbywać swojego zdrowia emocjonalnego. Terapie psychologiczne, spotkania z seksuologiem, a także wsparcie partnera mogą pomóc w odzyskaniu równowagi.

Rozmawiała Aleksandra Lewandowska, dziennikarka Wirtualnej Polski

