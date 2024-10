Pochowała męża i zniknęła z show-biznesu. Tak żyje dziś

Później jej zapał do aktorstwa zaczął stopniowo gasnąć. Dziś woli spokój, kontakt z naturą i rozmowy z ptakami niż życie w świetle reflektorów.

Śmierć męża była dla niej ogromnym ciosem. Aktorka wycofała się z życia publicznego i obecnie wiedzie spokojne życie w centrum Warszawy. Nie ciągnie jej już ani do sławy, ani do kariery.

Była gwiazdą lat 80-tych. Wyszło, co łączy ją z Kaczyńskim

Mąż wspierał ją w karierze i pomagał podejmować jej ważne, zawodowe decyzje. - Krzysztof kilkakrotnie ściągał mnie z tej złej drogi. Nauczył mnie, że bez względu na honorarium trzeba przyjmować tylko te propozycje, które posuwają aktora do przodu, a nie tylko w latach - mówiła w wywiadzie dla "Tygodniowego Ilustrowanego Magazynu TIM".

