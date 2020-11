5-latka zwróciła się do premiera Włoch. Była zakażona koronawirusem

Dziewczynka mieszka w Weronie i ma za sobą ciężki okres. Jej mama, która opiekowała się nią w czasie choroby, uwieczniła to, co miała do powiedzenia Giuseppe Contemu. Mała Cristel bała się, że szef włoskiego rządu odwoła święta Bożego Narodzenia. "Jeśli zamkniesz wszystko, to czy przynajmniej pozwolisz Świętej Łucji i Świętemu Mikołajowi przynieść mi mały prezent?" – pyta siedzące w piżamie dziecko.