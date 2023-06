5 powodów, dla których każda z nas powinna używać serum

4. Wzmacnia działanie kremów

Mogłoby się wydawać, że serum jest na tyle bogate i skuteczne, że może zastąpić kremy twarzy. To tylko pozory. Pamiętajmy, że serum to dodatkowy produkt, który raczej nie zawiera filtrów UV. Po jego aplikacji powinno się nałożyć krem choćby ze względu na ochronę przed słońcem. Poza tym serum może mieć nie tylko kremową konsystencję, ale również wodną czy oleistą (np. witamina C). Wówczas nie stanowi dobrej bazy pod makijaż. Dlatego na co dzień trzeba stosować kremy, a serum traktować jako "booster", dzięki któremu skóra otrzymuje solidną dawkę nawilżenia i odżywienia.