Aga Szuścik: Należy skończyć z hasłem: "cham, ale dobry lekarz"

Oczywiście zdarza się, ale nie musimy z tym żyć. Nietrzymanie moczu nie jest czymś, na co należy patrzeć w kategoriach: "Twoja babcia to miała, twoja mama również, więc co się dziwisz, że ty też masz" – podczas gdy to jest coś, co można leczyć. I jeszcze jedna problematyczna rzecz to dostęp do rzetelnej wiedzy. Na popularnonaukowych portalach medycznych, pacjenckich, panuje bałagan. Jest mnóstwo reklam suplementów diety, środków higienicznych etc. Łatwo się w tym pogubić.