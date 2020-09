Agata Duda na Instagramie. Roześmiana na zdjęciach z domu pomocy społecznej

Agata Duda nawet w mediach społecznościowych ogranicza się do publikowania zdjęć z lakonicznymi podpisami. Pierwsza dama, która tuż przed wyborami prezydenckimi założyła oficjalny profil na Instagramie, chyba nie ma świadomości, że to medium przeznaczone nie tylko do publikowania ładnych fotografii. Główną wartością publikowanych treści są, no właśnie - treści.