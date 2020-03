Agnieszka Hyży na zdjęciach z teściową. Jak wygląda mama Grzegorza Hyżego?

Agnieszka Hyży postanowiła wykorzystać Dzień Teściowej, który obchodzony jest 5 marca, do podzielenia się w sieci uroczymi fotografiami z mamą swojego męża. Sprzeciwiła się przy tym krzywdzącym stereotypom.

"Pytanie – 'a jaka jest twoja teściowa?' – zawsze ma taki dziwny podtekst. Wredna, nieżyczliwa, podejrzliwa. Wiecznie niezadowolona, obrażona, z fochem i grymasem na twarzy. Krytykująca, złośliwa, wtrącająca się we wszystko. Zaglądająca do garnków, szafek, sprawdzająca i kontrolująca. Swoje dziecko uważająca za ideał, a partnera za winnego i niedoskonałego. Intrygująca, zdystansowana, obojętna. Można tak jeszcze długo..." – zaczęła.

By wkrótce zaraz dodać: "no i właśnie TAKA NIE JEST MOJA TEŚCIOWA. Totalne przeciwieństwo. I choć czasem mamy spięcie, głównie słowne, które trwa dwa zdania i kilka sekund, to już za chwilę wystarczy, że na siebie spojrzymy i jest nam zwyczajnie przykro, wracamy do normalności. Myślę, że jest tego powód — kochamy tego samego człowieka, który i dla niej i dla mnie jest najważniejszy".