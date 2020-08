Alantoina. Dlaczego jest tak chętnie wybieranym składnikiem wielu kosmetyków?

Alantoina to bardzo częsty składnik pojawiający się w wielu popularnych kosmetykach czy maściach. Nic dziwnego, w końcu zapewnia skuteczne nawilżenie, złagodzenie wszelkich podrażnień oraz przyspiesza gojenie się ran. Co ważne, alantoina to składnik naturalny, więc z powodzeniem może być używany przez osoby cieniące dobre składy w kosmetykach pielęgnacyjnych.

Alantoina jest doskonałym składnikiem wielu kremów, maści i balsamów do ciała. (123RF)