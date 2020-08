Krostki na dłoniach. Powracający i uciążliwy problem wielu osób. Jak sobie z nimi poradzić?

Krostki na dłoniach są niepokojące z wielu powodów. Przede wszystkim są uciążliwe, co czasami wiąże się także z uporczywym swędzeniem . Mimowolne drapanie powoduje również rozprzestrzenienie się krostek na dłoniach na kolejne obszary. Jeśli zauważyłaś u siebie podobne zmiany, koniecznie sprawdź, co mogą one oznaczać.

Przy krostkach na dłoniach należy zachować szczególną ostrożność podczas pielęgnacji. Skóra może się złuszczać, co powoduje, że dłonie są bardziej narażone na czynniki zewnętrzne, a przy tym uwrażliwione. Należy więc zastosować delikatne kremy i balsamy do rąk o zmiękczającej formule bezzapachowej i bezbarwnej. Warto korzystać z kosmetyków przeznaczonych do skóry alergicznej, ponieważ są one bogate w składniki odżywcze. Krostki na dłoniach przestaną być problemem, jeśli zaczniesz stosować krem przed każdym wyjściem na dwór czy po umyciu rąk. W skrajnych przypadkach krostki mogą zwiastować niebezpieczne choroby jelit, zakażenia grzybami i pasożytami – wówczas sama pielęgnacja nie wystarczy, a potrzebna będzie dermatologiczne leczenie.