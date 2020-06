Algi morskie. Czy znasz ich działanie pielęgnacyjne? Koniecznie wypróbuj tych składników na skórze

Algi morskie – czym właściwie są i czym się wykazują?

Inną nazwą alg morskich są glony (mówiąc dokładniej: wodne rośliny zarodkowe). Choć są niepozorne, to posiadają znacznie więcej składników odżywczych oraz minerałów od innych znanych nam bliżej roślin. Algi morskie zawierają m.in. witaminę C, E, B1, B2, B5, B6, B12 oraz prowitaminę A , miedź, cynk, mangan, wapń , jod, żelazo, a także lipidy. Do jednych z popularniejszych alg morskich zaliczyć można spirulinę i chlorellę – oba rodzaje niwelują ziemistą cerę, oczyszczają i detoksykują. Zielone algi znajdziesz w klasycznych kosmetykach oczyszczających, z kolei czerwone przeznaczone są do skóry suchej i odwodnionej.

Algi morskie – jak działają?

Algi morskie – jak z nich korzystać?

Tak naprawdę algi morskie znajdziesz w wielu kosmetykach do pielęgnacji każdego rodzaju skóry. Najczęściej pojawiają się w kremach i maseczkach przeznaczonych do codziennego stosowania. Jedną z nowości są maski algowe w proszku – wystarczy dodać do nich wodę, aby uzyskać konsystencję papki. Zostaw kosmetyk na skórze nawet do 30 minut, po czym spłucz wodą. Co ciekawe, algi morskie mogą być dodatkiem do potraw azjatyckich. Dzięki temu metabolizm zostanie przyspieszony, a tkanki tłuszczowe rozbite łącznie z cellulitem.