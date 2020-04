Anna Czartoryska-Niemczycka przez koronawirusa utknęła nad morzem. Zdradza, jak wyglądają jej stylizacje

Anna Czartoryska-Niemczycka na początku bieżącego roku postanowiła, że ograniczy kupowanie ubrań. Zrobiła to z pobudek ekologicznych. To konsumpcjonizm jest jednym z głównych czynników wpływających szkodliwie na naszą planetę. Pandemia koronawirusa utwierdziła ją w przekonaniu, że niewiele potrzeba do szczęścia.