Anna Głogowska jest w związku z Mikołajem Roznerskim? Oto jej komentarz

Jak informował "Dobry Tydzień", rzekomi zakochani mieli wybrać się razem do Paryża. "Sprawiła, że mocniej zabiło mu serce. Mikołaj nie pozuje do fotografii, chcąc chronić prywatność wybranki i jej córki. Na randce w Paryżu wypatrzyli go jednak internauci. "Zapytajcie jej i osób z jej otoczenia, jaka jest prawda" – pisze jedna z fanek. Inna potwierdza, że widziała zakochanych w Mieście Świateł, gdzie nie szczędzili sobie czułości" - czytamy w tygodniku.