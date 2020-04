Anna Kalczyńska pokazała zdjęcie z Włoch. Ukłon w stronę lekarzy

Anna Kalczyńska w mediach społecznościowych zamieściła wymowny wpis. Złożyła hołd polskim lekarzom, którzy pojechali do Włoch, by pomóc kolegom po fachu. Służba lekarska codziennie naraża swoje zdrowie i życie bliskich, by walczyć z koronawirusem.

Anna Kalczyńska mówi o sytuacji we Włoszech w dobie pandemii koronawirusa (ONS.pl)