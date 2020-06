Anna Lewandowska w dresowej spódnicy. Będzie dobra do noszenia na co dzień!

Lewandowska niedawno po raz drugi została mamą. Stawia na wygodne ubrania. Zazwyczaj wybiera dresy, szorty i legginsy. Teraz pokazała, że w sportowym stroju można wyglądać elegancko i kobieco. Wszystko za sprawą spódnicy z letniej kolekcji marki 4F. Młoda mama dobrała do niej t-shirt i kolczyki. Widać, że Ania powoli wraca do formy i widać, że w nieopinającej zbyt mocno brzucha spódniczce czuje się świetnie.

Kobaltowy model, który przypadł do gustu mamie Laury i Klary, w tej chwili kosztuje 79 złotych i jest dostępny jeszcze w innych wariantach kolorystycznych. Do wyboru mamy czarny, czerwony i szary. Jak czytamy na stronie marki 4F, elastyczna dzianina dopasowuje się do ciała, co dla młodej mamy na pewno nie jest bez znaczenia. Spódniczka ma dwie otwarte kieszenie po bokach i sznurek, który pomaga ją dopasować. W propozycjach marki znajdziemy jeszcze inne modele idealne zarówno do ćwiczeń, jak i noszenia na co dzień.