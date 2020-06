Babyboomer. Jak zrobić alternatywny wariant ponadczasowego frencha?

Babyboomer – jak wykonać wersję hybrydową?

Coraz większym powodzeniem cieszą się paznokcie babyboomer wykonane z pomocą lakierów hybrydowych. To sposób na trwały i efektowny manicure, który możesz samodzielnie wykonać, jeśli posiadasz potrzebny do tego sprzęt. Do zrobienia babyboomer potrzebujesz: jasnych lakierów hybrydowych w dwóch różnych odcieniach, bazy, top coatu, cleanera, lamy i gąbki do rozmycia kolorów.