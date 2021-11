Bąkiewicz zaliczył wpadkę podczas przemowy. Dorota Szelągowska zamieściła sarkastyczny komentarz

Marsz Niepodległości przeszedł jak co roku ulicami Warszawy. Wystartował o godzinie 13 z Ronda Dmowskiego. Podczas wydarzenia wystąpił prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Robert Bąkiewicz. W swojej przemowie chciał odnieść się do obecnej międzynarodowej sytuacji politycznej, a w szczególności do dramatycznych wydarzeń rozgrywających się na granicy polsko-białoruskiej. Nie obyło się jednak bez sporej wpadki językowej.