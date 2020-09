Bambusowa szczoteczka do zębów. Czy korzystasz z ekologicznej alternatywy do higieny jamy ustnej?

Bambusowa szczoteczka do zębów to doskonała alternatywa dla tradycyjnej plastikowej szczoteczki. Jeśli dotychczas po nią nie sięgałaś, warto zastanowić się nad zmianą przyzwyczajeń, aby wprowadzić do swojego życia elementy ekologiczne. Mycie zębów bambusową szczoteczką praktycznie niczym się nie różni od klasycznego szczotkowania, ale jednocześnie przynosi szereg niezwykłych korzyści.

Popularność bambusowej szczoteczki do zębów wynika z większej świadomości dotyczącej ekologii. Troska o środowisko powinna być dla wszystkich priorytetowa, dlatego wybór alternatywnych rozwiązań jest pierwszym krokiem do dbałości o otaczający nas świat. Jak się okazuje bambusowa szczoteczka do zębów wykazuje wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na zęby i jamę ustną.

Bambusowa szczoteczka do zębów – czym jest?

Bambusowa szczoteczka do zębów wykonana jest z bambusa, natomiast jej włosie jest wykonane z nylonu. Bambus jest surowcem całkowicie odnawialnym, dlatego nie trzeba się martwić o jego pozyskanie. To materiał bardzo trwały, dlatego coraz częściej wykorzystywany jest w tworzeniu mebli czy rzeczy przeznaczonych jako wyposażenie domu. Bambusowa szczoteczka do zębów jest ekologiczna, biodegradowalna, nie zawiera sztucznych elementów, a po jej zużyciu wystarczy ją połamać i wrzucić do kompostownika.

Bambusowa szczoteczka do zębów – jakie posiada właściwości?

Bambusowa szczoteczka do zębów wykazuje szereg bardzo cennych właściwości, które warto wypróbować na sobie:

działa antybakteryjnie – ogranicza ilość bakterii w jamie ustnej;

dokładnie czyści zęby;

wytrzymała;

ekologiczna;

całkowicie bezpieczna;

delikatna dla dziąseł;

można wybrać kilka stopni twardości włosia.

Bambusowa szczoteczka do zębów – jak ją stosować?

Bambusową szczoteczkę do zębów stosuje się tak samo, jak klasyczną wersję. Wystarczy szczotkować nią zęby i dziąsła przez 2 minuty przy użyciu delikatnej pasty, aby w pełni korzystać z jej właściwości. Nie zajmuje dużo miejsca, dlatego może być wykorzystana na wyjazdy i nie tylko. Ze względu na delikatność włosia, może być stosowana przez małe dzieci – nie zranią sobie dziąseł. Po około 2 miesiącach należy ją wymienić, czyli dokładnie tak samo, jak przy klasycznej szczoteczce.

Bambusowa szczoteczka do zębów – jak o nią dbać?

Będziesz korzystać z bambusowej szczoteczki do zębów dłużej, jeśli odpowiednio o nią zadbasz. Musi być przechowywana w suchym miejscu, a po każdym użyciu najlepiej dokładnie oczyścić włosie z pasty, podobnie jak trzonek z wody. Po pewnym czasie bambusowa rączka może się przyciemnić, ponieważ to naturalny proces. Bambusową szczoteczkę do zębów znajdziesz w każdej drogerii, a jej cena nie jest wyższa od tradycyjnej.

