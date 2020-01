Bartek zarabia 4 tys. zł miesięcznie. W życiu brakuje mu jedynie partnerki

Samotność dotyka zarówno wielu kobiet, jak i mężczyzn. Choć wydawać by się mogło, że Bartek ma wszystko, czego potrzeba idealnemu kandydatowi na partnera, kobiety nadal nie zwracają na niego uwagi.

Bartek zauważył, że często, gdy na forum WP Kafeteria pojawia się wątek dotyczący samotnych mężczyzn, kobiety radzą im, by o siebie zadbali. "Podają wtedy przykłady, aby kupił nowe ubrania, poszedł do fryzjera, poszedł na siłownię itp." – wylicza w swoim poście.

Zaznacza, że jest mężczyzną, który o siebie dba. Od 10 lat chodzi na siłownię, regularnie kupuje sobie nowe ubrania, co dwa lub trzy tygodnie chodzi do fryzjera i przynajmniej trzy razy dziennie myje zęby. Ponadto lubi kupować sobie różne gadżety np. zegarki. Ma też stosunkowo nowy samochód i stałą pracę, w której zarabia około 4 tys. zł. Mimo to żadna kobieta nie zwraca na niego uwagi.