Biegają między paletami. Chcą odbić sobie "chudsze" święta

Bieg przez płotki z palet

Promocje i szeroki asortyment mają za zadanie zachęcić klientów. To, co ich odstrasza to tłumy, bałagan, źle oznakowane produkty i... ogromne, zajmujące nieraz ponad połowę alejki palety z nierozładowanym towarem. Choć to zjawisko znane klientom od dawna, przed świętami zdecydowanie przybrało na sile.