Borys Szyc przyjął wyzwanie. "O niektórych zdjęciach chciałoby się zapomnieć"

Borys Szyc na swoim instagramowym profilu udostępnił serię zdjęć. Jednak nie są to typowe fotografie z dzieciństwa, a zamierzchłe z początków jego kariery. Pozuje na nich z ludźmi ze świata show-biznesu. Po kolei widzimy - Karolinę Gruszkę, Marcina Prokopa, Kubę Wojewódzkiego, Magdalenę Cielecką, Kayah, Marcina Dorocińskiego, Roberta Więckiewicza, Tomasza Borkowskiego czy Maję Ostaszewską. Dzięki niemu możemy przypomnieć sobie jak wyglądali, i zobaczyć, że dla wielu czas wpłynął zdecydowanie na korzyść.

Dodatkowo aktor nawiązał w opisie do kwarantanny i zachęcił, by w obliczu pandemii, nie wychodzić z mieszkań."'Time is a trick' jak mawiał Prince. O niektórych zdjęciach chciałoby się zapomnieć, a z drugiej strony...dawno się tak nie uśmiałem. Pozdrawiam wszystkich z czasów, kiedy można było swobodnie przebywać wśród ludzi a nawet się przytulać. A tymczasem zostańcie w domach i bądźcie zdrowi" - oznajmił.