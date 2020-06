Brazylijska projektanta przełamuje zasady. Tworzy projekty, które mają podkreślać "niedoskonałości"

Przełomowa kolekcja ubrań

Karoline Vitto zauważyła, że ten narzucony kanon piękności wpłynął na jej sposób myślenia o swoim ciele, a także na jej podejście do mody. Stwierdziła, że teraz nie da się podchodzić do ubrań, jak do masowej produkcji, bo każda z nas jest inna. Dlatego stworzyła unikalną kolekcje i sama była swoją modelką. "Aby móc rozmawiać o obrazie ciała, trzeba mówić z bardzo osobistego miejsca - nie potrafię mówić o tym, co inni czują na temat swoich ciał. Mogę mówić tylko w swoim imieniu" – podkreślała w rozmowie z magazynem.